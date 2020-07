¿En qué consiste el mínimo vital a mujeres embarazadas por violación?

En cuanto a quienes han llamado la iniciativa como un “subsidio por violación”, el parlamentario sostuvo que el propósito del proyecto de ley es salvaguardar y restituir los derechos de la mujer consagrados en el artículo 42 de la Constitución.

“Lo que buscamos es proteger a aquellas mujeres que han sido violentadas, como tal no es un subsidio a la violación, eso es ridículo, pero hay personas que con tal de generar tendencia negativa frente a iniciativas dicen lo que se les ocurre. Pero no es así, lo que se hace es restitución de derechos, que si se requiere inclusive restitución económica para salvaguardar la posibilidad de vida, el Estado debe hacerlo”.

Sin embargo, antes de ser radicada, la propuesta es centro de la polémica y hasta indignación, al ser considerada como una afrenta a los derechos reproductivos y sexuales que han ganado las mujeres en Colombia.

La médica en Bioética, Ana Cristina González Vélez, y una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y a la Salud de las Mujeres se mostró en completo desacuerdo con este proyecto, al considerar que va en contravía de la dignidad de la mujer.

Vea también: Por 'riesgo de fuga', Iván Cepeda pide que Diego Cadena sea recluido en una cárcel

“Para empezar, en Colombia más de la mitad de los embarazos son no deseados y las mujeres recurren a la interrupción voluntaria del embarazo por muchas razones, en el país es legal hacerlo si la vida o la salud de la madre está en riesgo, si ocurre una malformación genética o en casos de violación. Y regularmente en caso de estas circunstancias, que no refleja la mayoría de las necesidades que tienen las mujeres que desearían interrumpir una gestación, en esos casos, las mujeres abortan porque eligen interrumpir una gestación, así que yo no sé de dónde saca el congresista esa afirmación (sobre falta de opciones) que además denigra a las mujeres puesto que duda de las decisiones que las mujeres toman”, manifestó.

La doctora asegura que esa iniciativa “va en contravía de las causales que se crean para darle opciones a las mujeres, porque cuando una mujer está embarazada puede tomar varias decisiones: llevar adelante la gestación, interrumpir la gestación o dar a su hijo en adopción, así que el aborto es una de las alternativas legítimas que tienen las mujeres en nuestra sociedad”.