En reunión privada, Senado definirá futuro de las sesiones presenciales

El Gobierno nacional respondió que no modificará el decreto de aislamiento preventivo para que los senadores puedan sesionar de manera presencial en la sede del Capitolio Nacional.

El presidente del Senado, Lidio García, había solicitado excluir a los parlamentarios de la medida que prohíbe las reuniones de más de 50 personas, para poderse reunir en el recinto de la corporación, pero esta petición fue negada por el Ministerio del Interior.

Ante esa situación, García anunció que convocará una reunión privada con todos los partidos políticos para determinar si continúan trabajando de forma virtual a través de plataformas digitales, o si deciden acudir a la sede del Congreso ubicada en el centro de Bogotá.

“Aquí hay que tomar decisiones, esto no es Hungría, ni voy a convertir al país en Hungría, pero yo si tengo que tomar decisiones sensatas y también las tomaré en concordancia con ustedes”, indicó.

Agregó que “vamos a haces una sesión una sesión informal privada para debatir esto, porque yo creo que entre nosotros podemos debatir y tomar una decisión de la mejor manera para que podamos hacer nuestro trabajo de manera virtual o presencial”, añadió.

El presidente del Congreso dejó claro que bajo ninguna circunstancias se autorizarán sesiones semipresenciales.

“Yo les he dicho que no le juego al tema semipresencial porque me parece que es lo mismo, es decir, seguir conectados a una aplicación con el computador en el recinto del Congreso, eso no tiene sentido ni razón de ser”, sostuvo.

Anunció además que todos los protocolos de bioseguridad están listos en caso de que deban asistir al Congreso para desarrollar su trabajo, pero reconoció que esto les generaría un inconveniente adicional y es el transporte de los congresistas desde sus regiones hasta la capital del país.

Se espera que haya una pronta decisión para que el Senado también comience a avanzar en la votación de los proyectos de ley que están represados tanto en las Comisiones Constitucionales, como en la plenaria.