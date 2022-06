Otro punto clave para Petro en su gobierno será restablecer las relaciones con Venezuela con el fin de lograr la industrialización y que Cúcuta se convierta en una ciudad industrial, aprovechando que están en la costa.

El presidente electo también habló de la importancia en poner en funcionamiento de nuevo la empresa monómeros que está en Barranquilla y, con la cual el país podría suplirse de los fertilizantes para el agro y dejar de estar supeditado a los fertilizantes que llegan desde Ucrania.

“Hoy el problema fundamental de la agricultura y el hambre son los fertilizantes que estamos importando a tres veces el precio”, dijo Petro.

Sobre el petróleo, el presidente electo advirtió que su gobierno no dejará de explotar pues ya existen unos contratos; explicó que su objetivo será dejar de firmar contratos a futuro y llevar al país a las energías renovables, que según él son el futuro del mundo.

“Es una transición, se quiso mostrar que era para el ocho de agosto, pero no, y tampoco la frase es dejar de explorar porque hay como 180 contratos activos, lo que he dicho es que no habrán nuevos contratos. Hay que hacer un manejo de las reservas petroleras. Los activos petróleos del mundo están cayendo porque lo que se anuncia es una depresión y creo que eso va a ser el mundo del mañana”, dijo.

Petro también habló del posible desmantelamiento de los grupos armados ilegales y dijo que ya le planteó a la Iglesia Católica, tener un papel fundamental en ese proceso de paz.

Petro también le recomendó a la senadora Piedad Cordada dar un paso al costado, mientras la justicia esclarece todos los hechos penales que rodean a su familia, incluyendo el tema de la posible extradición de su hermano hacia los Estados Unidos.