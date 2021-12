Encuesta del Nuevo Liberalismo es aberrante y ofensiva, advierte Rodrigo Lara

Por orden de la Corte Constitucional se revivieron varios partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Uno de ellos fue el Nuevo Liberalismo, que hoy tiene enfrentados a Juan Manuel Galán y a Rodrigo Lara.

En diálogo con RCN Radio, el congresista Rodrigo Lara cuestionó varias de las decisiones hechas según él por los hermanos Galán y un supuesto cambio de reglas en el Nuevo Liberalismo para escoger el candidato por esa colectividad a la Presidencia.

“He encontrado un círculo cerrado en donde un hermano es codirector y candidato al senado, donde doña Gloria es miembro del comité nacional y donde el secretario general es un activista y jefe de campaña”, denunció.

En ese sentido, Lara afirmó que la respuesta de Galán a su propuesta de definir un mecanismo para la aspiración presidencial, fue crear una 'encuesta exprés' que calificó como una “jugarreta, trampa y tramoya”.

“Me quieren imponer una encuesta a la medida de Juan Manuel Galán con términos sastre y por eso lo he comparado con una licitación de Emilio Tapia, direccionada, para un solo proponente y que adjudican en pleno periodo de fiestas navideña. Eso no es democrático”, dijo Lara.