"Enfrentar el narcotráfico no puede quedarse en demagogias populistas": Duque

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró este lunes que enfrentar el fenómeno de la droga “no puede quedarse en ideologías ni demagogias populistas, porque derrotar el crimen no es de izquierda ni derecha, sino de sentido de común”.

Aseveró que cree que “es necesario, frente a los que abogan por la legalización como mecanismo y solución, no estigmarizarlos, ya que se trata de evaluar las cosas con los ojos de la razón, y en la evidencia muchas veces se hacen apologías discursivas pero pocas veces, cuando se da ese debate discursivo propicio y necesario, no se observa cuáles serían las relaciones contrafactuales de no haberse adelantado en el mundo muchas capacidades para enfrentar este fenómeno”.

Dijo que “este no puede ser el momento de divisiones para enfrentar y derrotar un enemigo de la patria, por eso nuestra política es integral y aborda el fenómeno de la drogadicción como un problema de salud pública, también se enfrenta al microtráfico para desarticular sus redes, pero debe llegar el estado para brindar oportunidades”.

Duque recalcó que cuando han denunciado el microtráfico y defendido las incautaciones, “no no lo hacemos con un criterio maniqueo ni para criminalizar al portador, lo hacemos por una madre que no quiere que su hijo entre en la drogadicción”.

Cabe recordar que el mandatario también dijo que entre 2015 y 2018 (cuando era presidente Juan Manuel Santos), “lo ganado se fue al traste porque se dio el mayor crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país, pasando de 60.000 a más de 200.000 hectáreas ilegales”.

El Presidente de la República también indicó que se debe “defender la democracia y defender el principio de equidad e igualdad ante la ley, porque la inseguridad en cualquiera de sus manifestaciones termina golpeando al más vulnerable”.

Recalcó que “el gran enemigo de la seguridad en nuestro país y que está presente en los territorios es el narcotráfico, la más cruel de las expresiones corruptas que ha traído desolación y muerte, intimidación y afectación institucional”.