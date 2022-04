“No podemos hablar de pensiones, si no hablamos de cultura de ahorro y tenemos a un 65 % de personas que no recibirán nada porque no han ahorrado, ni aportado nada. Un sistema pensional así no funciona de ninguna forma en ninguna parte”, señaló en sus redes.

También ha causado polémica por posición con respecto a la despenalización de las drogas. “Debemos despenalizar el tráfico de drogas y seguir con la lucha contra el narcotráfico desde todo ámbito, junto con la prevención: a esta sociedad se le olvidó decirles a los muchachos que el consumo de droga es atroz, ahora campea la teoría que drogarse con marihuana es sano”.