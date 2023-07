Entrega de avales del Pacto Histórico fue un rotundo fracaso: Gustavo Bolívar

Este sábado venció el plazo para que los candidatos de los diferentes partidos se inscribieran ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y de esta manera poder participar en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

Sin embargo, en varias regiones se presentaron dificultades por cuenta de colectividades como el Pacto Histórico no entregaron las certificaciones a tiempo y eso impidió que muchos dirigentes políticos se quedaran por fuera.

El propio Gustavo Bolívar, que es el candidato de esta corriente política para la Alcaldía de Bogotá, reconoció que el proceso fue todo un fracaso.

Le puede interesar: Elecciones por la Alcaldía de Bogotá: estos son los candidatos y sus principales propuestas

“Faltando minutos para acabarse el plazo, miles de nuestros militantes sufriendo para inscribirse porque el aval les llegó entrada la noche o no les llegó. A otros no se les respetó el triunfo en las consultas. Muchos en su desespero porque no les llega el aval, se pasan a otros partidos. Una vergüenza y un fracaso por dejar todo para él último día. A Colombia Humana le falta gerencia. Inaudito los cuadros que se están perdiendo”, indicó.

Y añadió: “Ante el rotundo fracaso en la entrega de avales por parte del Pacto Histórico y sus partidos, o se unifican las personerías jurídicas en una sola y se definen mecanismos democráticos para escoger candidatos, o desaparecemos. Difícil poner de acuerdo 13 partidos, 51 congresistas y dirigentes nacionales y regionales”.

El candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Cartagena, Javier Julio Bejarano, también se quejó de las demoras por parte del partido para la entrega de los avales.

Consulte aquí: Máximo Noriega, señalado de recibir dinero para Nicolás Petro, renunció a la Colombia Humana

“Ayer estuve en la Registraduría desde las 9:00 am hasta 12:00 de la madrugada y no llegaron de Bogotá los avales y acuerdos de Concejo, Asamblea, ediles de Pacto. Tenemos que seguir trabajando para que se respete realmente la autonomía territorial y propender siempre por la unidad en medio de las diferencias, me duele mucho por esas mujeres y hombres líderes del territorio que han creído y construido este proyecto político y que hoy no se les dio la oportunidad de postularse y participar, eso no está bien, es lamentable y debe cambiar”, señaló.

“En cuanto mi participación en la Alcaldía de Cartagena, solo reafirmar que he demostrado en mi carrera política que entre más difícil es el reto más sale a relucir mi carácter, valentía y determinación. Hago un llamado sincero y fraterno a la Unidad”, añadió.

En Barranquilla se presentó algo parecido, ya que el Pacto Histórico informó a última hora sobre la revocatoria del aval que le había entregado a Máximo Noriega para aspirar a la Gobernación del Atlántico, lo que le impidió presentar su nombre para ese cargo.