Entregan reconocimiento 'Doctorado Honoris Causa' a Petro en Cartagena

En la Universidad de Cartagena, sede La Merced, lugar donde se encuentran las cenizas del premio Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, recibió el reconocimiento Doctorado Honoris Causa de manos del Consejo de Rectores, del cual hacen parte ocho universidades de la región Caribe.

Esta entrega se le otorgó al mandatario de los colombianos por sus invaluables aportes a Colombia en gestión pública, especialmente en Bogotá, cuando fue Alcalde Mayor de la capital de la República.

"A mí me gusta hoy recibir este título, me gusta porque caminé aquí de niño por estos pasillos bulliciosos de juventudes que querían aprender de lo que leían de Gabriel García Márquez, no solo la belleza de las palabras, sino los caminos de la revolución, cuando queríamos ser libertarios”, indicó Petro.

Por su parte, Jairo Torres Oviedo, presidente de la SUE Caribe señaló que “este título honorífico tiene doble valor, pues será conferido al presidente Petro por la universidad pública en conjunto, con presencia en la región Caribe, su tierra natal”.

Es importante precisar que el Doctorado Honoris Causa es el máximo reconocimiento honorífico que otorga la universidad a personajes notorios que han ejecutado tributos significativos en un campo específico y que han servido de manera destacada a la comunidad.

Las ocho universidades públicas del Sistema Universitario Estatal Caribe que hicieron entrega de este reconocimiento son: la Universidad de Córdoba, Universidad de Sucre, Universidad de Cartagena, Universidad del Magdalena, Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad del Atlántico, Universidad Popular del Cesar y Universidad de La Guajira.