"Equilibrio es lo que le falta al proyecto de la reforma laboral", asegura Margarita Cabello

La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y otras entidades han venido haciendo fuertes críticas frente a las reformas de salud, laboral y pensional, que radicó el Gobierno ante el Congreso, al advertir que irían en contra de los intereses y el beneficio de los ciudadanos.

En diálogo con RCN Radio, la procuradora general, Margarita Cabello, se refirió nuevamente sobre la reforma laboral y explicó que la iniciativa es desequilibrada.

“La informalidad y el desempleo que ha vivido el país a lo largo de los años debe ser la prioridad de cualquier proyecto de cambio. Vemos que la propuesta laboral es muy beneficiosa para los trabajadores actuales y para los sindicatos, pero contiene una serie de medidas que no son potencialmente contraproducentes para el empleo informal”, destacó.

“¿Dónde están las normas para formalizar y proteger al empleo informal? No es clara la participación de empresas tercerizadas, no se ve la protección a los grupos minoritarios. En definitiva, no es que no tenga cosas buenas la reforma, es que debe haber restricciones que no generen efectos contrarios al panorama laboral actual”, expreso Cabello.

La funcionaria aseguró que si la iniciativa es aprobada como la propuso el Gobierno, se olvidaría de las personas que están “en la parte de debajo de la pirámide” o bajo la informalidad, o de aquellos que están en la imposibilidad de conseguir trabajo como los campesinos, jóvenes sin experiencia, indígenas.