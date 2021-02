Ernesto Macías: en vilo su situación jurídica por llamar borracho a promotor del "NO"

La Corte Suprema de Justicia aplazó la indagatoria que estaba programada contra el senador Ernesto Macías, por llamar borracho a Juan Carlos Vélez Uribe, quien fue promotor de la campaña del "NO" en el plebiscito por la paz, para refrendar los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc.

Los magistrados analizan los alcances de la retractación que hizo Macías en algunos medios de comunicación, días después de que la Corte lo llamara a la diligencia y le abriera un proceso.

En esa retractación Macías aseguró que no tenía pruebas para afirmar que Vélez “hubiese ingerido licor” antes o durante unas entrevistas que dio en 2016, en las cuales reveló la estrategia para ganarle al "SI" en el plebiscito.

Macías pidió excusas publicas a Vélez y dijo: “Solicito respetuosamente a Blu Radio, Revista Semana y al diario El Espectador publicar la presente retractación y excusas en las mismas condiciones en que se difundieron mis afirmaciones los días 20 y 21 de diciembre de 2016”.

El proceso contra el expresidente del Congreso por injuria se inició después de que Vélez lo denunciara ante la Corte Suprema de Justicia, porque sus declaraciones le habían perjudicado el buen nombre y honra.

Vélez aseguró que tergiversaron mensajes para buscar que la campaña del "NO" ganara en el plebiscito.

“En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios (…) En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela", dijo Vélez sobre la campaña en entrevista con el diario La República.

En ese momento, el senador Armando Benedetti dijo que la campaña del "NO" ganó el plebiscito “exacerbando el odio, impulsando la enemistad entre los colombianos, impulsando la guerra, la parte emotiva".

Mientras que la senadora y hoy alcalde de Bogotá, Claudia López, lamentó en ese momento que los resultados del plebiscito por la paz hayan sido motivados por una campaña mentirosa.

"Es inaceptable que el uribismo haya hecho deliberadamente una campaña para engañar a los colombianos. Pero por respeto a los que votaron por el NO, que no tienen las mentiras y la mezquindad del Uribismo, vamos a respetar los resultados y a buscar nuevos acuerdos, pero no le reconocemos al uribismo legitimidad", manifestó.

Por su parte, y a través de un comunicado emitido en ese entonces, el Centro Democrático desmintió a Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del NO, y aseguró que todas sus actuaciones se hicieron con argumentos basados en los acuerdos de paz de La Habana.