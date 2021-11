Ernesto Macías no volverá al Senado en el 2022

El senador Ernesto Macías, expresidente del Congreso de la República, se había convertido en uno de los principales alfiles políticos no solo del Centro Democrático, sino también del presidente Iván Duque.

Sin embargo, en las últimas horas anunció que no aspirará al Senado en el 2022, como estaba previsto desde un principio. Macías reveló que ya le comunicó al expresidente Álvaro Uribe las razones por las cuales tomó esta decisión que ya no tiene marcha atrás.

“En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, indicó el legislador.

En esa misma línea, también se supo que otros importantes dirigentes políticos del Centro Democrático no volverán a aspirar en los comicios del 2022, como el senador José Obdulio Gaviria, quien fue uno de los más polémicos asesores del Gobierno durante la administración de Álvaro Uribe.

Macías ha venido sosteniendo algunos rifirrafes con la también senadora María Fernanda Cabal y con la directora del partido, Nubia Stella Martínez, sobre todo en medio del proceso que se adelantó para la escogencia de candidato presidencial único, mecanismo que le permitió a Óscar Iván Zuluaga quedarse con esa dignidad.

El senador Ernesto Macías presidió el Congreso durante el periodo 2018 – 2019 y fue el protagonista de la polémica ‘jugadita’ contra la oposición durante la instalación de sesiones ordinarias, que terminó afectando el discurso de las bancadas alternativas.

El legislador había presentado su nombre en la baraja de precandidatos presidenciales del uribismo, pero pronto declinó a su aspiración para apoyar al exministro Zuluaga.