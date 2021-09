“Es el candidato de Santos”: Óscar Iván Zuluaga sobre Alejandro Gaviria

El exministro Óscar Iván Zuluaga espera convertirse en el candidato presidencial único del Centro Democrático, razón por la cual está trabajando para que diferentes sectores adhieran a su campaña política.

En entrevista con RCN Radio, el precandidato uribista no solo habló de cómo va su aspiración, también aprovechó para arremeter contra Alejandro Gaviria y el senador Gustavo Petro.

En primer término, Zuluaga confía en que muy pronto se defina un mecanismo que permita escoger aspirante único de su partido.

“El partido avanza. Hay una competencia sana, muy interesante, se ha reducido el número de precandidatos y yo espero que en un lapso no mayor de mes y medio o dos meses podamos tener la definición de una sola candidatura. Yo le estoy proponiendo al país que desde el partido nos unamos, la propuesta de empleo y recuperar la vocación de región que tiene Colombia, son propósitos comunes que espero representar”, indicó.

Dijo que se someterá al procedimiento que escoja el Centro Democrático para definir la candidatura única y no descartó hacer otras alianzas.

“Mi propósito es una vez ganar la nominación y la candidatura del Centro Democrático, buscar una alianza con otros sectores políticos, definir una consulta interpartidista en el mes de marzo que nos permita llegar con un solo candidato para generar empleo digno, para luchar contra la inseguridad, enfrentar la corrupción, derrotar al narcotráfico”, dijo.

Cuestionó duramente a Alejandro Gaviria. Dijo que el exrector de la Universidad de Los Andes representa las banderas de Juan Manuel Santos y aseguró que por culpa de sus decisiones -según sus palabras- el país terminó "inundado de coca".

“Claramente es el candidato de (Juan Manuel) Santos y es una persona que está en espectro de la centro izquierda. Yo creo que sus valores son muy distantes de los que representamos nosotros, yo recuerdo que él fue el que suspendió la aspersión aérea que le ha hecho mucho daño al país, el país está inundado de coca, el país tiene 150.000 hectáreas sembradas y en su Ministerio fue donde se tomaron esas decisiones y la coca es la que ha financiado todo este terrorismo que ha invadido las ciudades”, manifestó.

También atacó a Gustavo Petro diciendo que representa un peligro para Colombia. “Hay unos riesgos que pueden afectar muchísimo la democracia del país, yo creo en la iniciativa privada, en el empleo (…) y eso es lo que está en juego, ese populismo de izquierda basado en subsidios solamente y no en educar ni dar las oportunidades, el no permitir que el ciudadano pueda desarrollarse, eso es lo que está en juego en el 22”, añadió.

Óscar Iván Zuluaga reiteró que lo del caso del 'hacker' y las acusaciones por el caso Odebrecht fueron un montaje en su contra y, por eso, está dispuesto a volver a pelear la Presidencia de la República en el 2022.

“Hoy puedo mirar a los ojos de los 50 millones de colombianos y decirles que tal y como siempre lo dije, mi campaña fue honorable. Muchos que me juzgaron y seguramente tomaron la decisión de no votar por ese montaje, hoy puedo decirles que esa no fue la verdad y por eso quiero presentar nuevamente mi nombre para ser el próximo presidente de Colombia”, finalizó.

Se espera que en los próximos días el uribismo defina el mecanismo que se utilizará para la escogencia del aspirante presidencial único.