Es el ELN el que está irrespetando a Cuba: Comisionado de Paz

El alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respondió a los sectores de oposición que cuestionan al Gobierno Nacional por no haber respetado los protocolos establecidos para el regreso de la delegación de paz del ELN que se encuentra en La Habana.

En un debate de control político, Ceballos afirmó que no es cierto que él haya celebrado la inclusión de Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo.

Según el funcionario, es la propia guerrilla la que no está cumpliendo con los protocolos y está irrespetando a un país que ofreció sus buenos oficios para la consecución de la paz en Colombia.

“Quien más irrespeta a Cuba es el ELN. Este grupo tenía unas condiciones para estar ahí y está violando los protocolos que tanto alega defender él mismo y está violando la buena voluntad de un país al que le agradecemos su apoyo para la paz, nadie ha dicho algo distinto”, indicó.

Y añadió: “Quien está violentando la buena fe manifestada por Cuba, es el propio ELN, al diseñar un acto criminal del tamaño del asesinato de 22 jóvenes y diseñar estrategias para desincentivar la voluntad de paz”.

Pidió que sus palabras sobre la decisión que tomó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no sean malinterpretadas.

“Yo no he hecho ninguna celebración. He hecho una declaración clara en la cual reitero a lo que se dijo desde el primer momento del asesinato de los 22 cadetes y es la solicitud que hace el Gobierno colombiano y sus jueces para que sean presentadas ante la justicia esas personas”, manifestó.

El alto comisionado de paz dijo que algunos delitos de lesa humanidad no pueden ser perdonados y reiteró que si se permite el regreso de los jefes del ELN luego de aceptar su responsabilidad en el atentado de la Escuela General Santander, se estaría violando el Estatuto de Roma.