Es falso que me haya emborrachado porque estaba deprimido por la masacre de Chochó: Álex Flórez

El senador Alex Flórez desmintió la información según la cual su abogado señaló que el episodio de ebriedad que protagonizó en la ciudad de Cartagena, se haya originado por la tristeza que le embargaba la masacre que por esos días ocurrió en Chochó.

Flórez aseguró que esta versión es falsa y dijo que jamás ha negado la responsabilidad que tiene por los episodios ocurridos ese día en la ciudad heroica.

“Eso es absolutamente falso (…) en ningún momento yo he negado la responsabilidad que tengo por los hechos ocurridos en Cartagena, le pedí disculpas al país, a la Policía, me retracté de las afirmaciones que se hicieron y más que los errores que uno comete es qué hace uno con ello”, sostuvo.

“Yo he salido siempre a poner la cara por lo que pasó, asumir la responsabilidad del evento que ocurrió en Cartagena y seguimos poniendo la cara, pero lo que no es cierto es que pretenda decir que yo salí a tomar y emborracharme porque estaba deprimido o afectado emocionalmente con lo que pasó en la masacre de Chochó”, añadió.

El congresista del Pacto Histórico aseguró que ya lleva varios meses sin consumir licor y con hábitos saludables de vida que poco a poco le han ayudado a superar su adicción.

“A partir de ahí llevo más de siete meses de haber establecido una nuevas disciplina de vida, de levantarme a las 4:00 de la mañana, levantarme a leer, a hacer ejercicio, a meditar, llevo siete meses sin tomarme una gota de licor y eso hace parte de esa reforma, del cambio que uno tiene que hacer y esto para mí fue una oportunidad de demostrárselo a mi familia, a mi hijo y las personas que me acompañan”, indicó.

El dirigente político explicó qué fue lo que realmente quiso decir su abogado al relacionar su episodio de embriaguez, con lo que había sucedido con la masacre de Chochó.

“Yo fui el que denuncié lo que estaba pasando en Chochó y me comprometí con el caso y lo que plantea la defensa es que ha querido decirse que el altercado que se generó con la Policía es producto de que un acompañante ingresó o no al hotel y lo que demuestran las pruebas es que no es así, es que la discusión es en torno a lo que pasó en Chochó, yo les hago un señalamiento a ellos producto de lo pasó y les digo que fue la institución que ellos representan. En ningún momento se pretende justificar o decir que yo salí a tomar por lo de Chochó, no, yo salí a tomar porque fue una decisión que tomé por un problema que yo ya tenía con el licor”, manifestó.

El senador Álex Flórez está siendo procesado disciplinariamente por el escándalo que protagonizó en la ciudad de Cartagena en alto estado de embriaguez.