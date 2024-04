El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que es mentira lo expresado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien afirmó que el Gobierno Nacional está preparando por decreto un proyecto de convocatoria para una constituyente.

"Por otro lado, tengo que ser enfático, es mentira que el Gobierno Nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto. Eso es un bulo, salió de una noticia del año pasado y ha seguido engañando a algunos ingenuos, pero quiero ofrecerles la tranquilidad, eso no es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto, ni cosa que le parezca, todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del Presidente están sobre la mesa, en la discusión pública y no hay nada más que eso", dijo el ministro Osuna.

Del mismo modo, el Ministro insistió que su cartera sí está trabajando arduamente en los proyectos de reforma legal a la Justicia, teniendo como base las diferentes ideas que llegan por parte de todos los miembros de la Comisión. "No se dejen engañar, no es cierto que estemos dejando los cauces de la ilegalidad, de la institucionalidad y de la democracia", dijo Osuna.

Cabe destacar que, el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, dirigente político y jefe del partido Cambio Radical, afirmó que el presidente Petro quiere violar la Constitución y no utilizar el mecanismo que allí se establece para sacar una iniciativa de esa naturaleza.

“Yo creo que la constituyente está tomando un camino equivocado. Nuestra Constitución prevé un rumbo definido y el Gobierno debe presentar un proyecto al Congreso y este aprobarlo y luego ir a control de la Corte Constitucional para preguntarle a los colombianos si se desea convocar a una Constituyente”, indicó.

