¡Es oficial! Alejandro Gaviria aspirará a la Presidencia de la República

El exministro Alejandro Gaviria renunció como rector de la Universidad de Los Andes y confirmó que presentará su nombre como candidato a la Presidencia de la República.

En un video que grabó para la ciudadanía, aseguró que tomó esta decisión porque tiene el propósito de hacer “pedagogía democrática”.

“Decidí ser candidato presidencial después de muchas reflexiones, de una reflexión larga, de muchas conversaciones con amigos, familiares y amigos. Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida puede ser unificadora, pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación, juntar a quienes piensan distinto”, señaló.

Gaviria, en su tono académico, afirma que aspirar a la Presidencia es una contradicción esencial, porque implica un compromiso con el bienestar colectivo y revela una ambición fuera de la común. No obstante, asegura que su campaña no será en contra de nadie.

“Mi propósito no es impedir la llegada de alguien, mi campaña no va a ser contra nadie, no es una gesta personalista, es si se quiere una invitación a un trabajo colectivo”, manifestó.

Dijo que su candidatura presidencial estará enfocada a la visión que tiene de la política, la cual incluye tres partes: el respeto, el empoderamiento de la gente y la lucha contra todos los poderes paralizantes.

“Yo pude haber seguido en la universidad y en el mudo académico, pero tomé esta decisión porque quiero hacer pedagogía democrática. La política no tiene que ser cruel, no tiene que ser oscura, quiero trabajar de la mano con las distintas comunidades de este país”, manifestó.

Además, alertó que como van las cosas, el país podría sufrir un nuevo pico de violencia. “Colombia, trágicamente podría entrar en un tercer pico de violencia; nuestros padres vivieron el primer pico, mi generación vivió el segundo pico con la proliferación de guerrillas, paramilitares y grupos narcotraficantes y ahora nuestros hijos pueden sufrir una nueva violencia”, indicó.

Su discursó finalizó diciendo que “Colombia tiene futuro” y en caso de llegar a la Presidencia de la República trabajará para construirlo.