“Es un infundio”: Francisco Santos sobre acusaciones de Salvatore Mancuso

El exvicepresidente Francisco Santos se pronunció luego de las declaraciones que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que lo señaló de haber solicitado la creación del bloque capital de las autodefensas.

En un comunicado, Santos señaló que estas acusaciones son un “infundio” y dijo que la justicia ya se ha pronunciado en varias oportunidades diciendo que no existen pruebas de estos señalamientos.

“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”, indicó.

Lea también: "Llegamos a incidir en las elecciones presidenciales": Salvatore Mancuso ante la JEP

Afirmó que no le interesa controvertir con Mancuso, teniendo en cuenta que sus versiones sobre este y otros temas han sido completamente contradictorias.

“Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas”, manifestó.

Dijo que no se le puede dar validez a unas denuncias, entrando en una confrontación pública con un personaje como lo es Salvatore Mancuso.

Consulte aquí: MinInterior aclara afirmaciones sobre supuesta negociación con narcos y grupos criminales

“No soy una persona que rehúya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él, es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer. Los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos”, indicó.

En su comparecencia ante la JEP, Mancuso reconoció que los grupos paramilitares sí tuvieron injerencia en las elecciones presidenciales.