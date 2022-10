Cerca de una hora y cuarto duró la reunión entre el senador Rodolfo Hernández y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, luego de que el Senador presentara además su renuncia ante el Congreso.

A la salida de la Casa de Nariño, Hernández mencionó los temas que trató con el Presidente, entre ellos, la difícil comunicación terrestre que tiene Santander con otras regiones, la economía y el empleo del país.

En esta rueda de prensa, se le preguntó sobre el polémico audio en el que el Senador le estaría pidiendo dinero a la que fuera su fórmula vicepresidencial, Marlene Castillo. "Yo creo que ese es un tema superado y no es un tema de la visita al señor Presidente (...) les pido que nos concentremos en eso", dijo al ser cuestionado.

El Senador, ha estado envuelto en esta polémica porque al parecer, según este audio, estaría solicitándole a quien fuera su fórmula vicepresidencial el pago de un dinero por haber pertenecido a su campaña.

La renuncia

De otro lado, el Senador quien presentó este martes ante el Congreso su renuncia, dijo a la salida de la reunión que todavía no le han aceptado la misma.

"Vamos a estar hasta el 25 de octubre, que es la fecha que me recomiendan los que saben de eso, para que en el futuro haya una oportunidad y no quedar inhabilitado. Por ahora, me voy a preocupar por estos problemas", dijo al referirse a los temas que le planteó al Presidente.

En ese sentido aclaró: "no me voy a preocupar ni por la Gobernación (de Santander) ni por la Alcaldía (de Bucaramanga), ni nada de eso. Me voy a preocupar por estos problemas".

En cuanto al mensaje que le da a sus electores, más de diez millones de colombianos, luego de presentar su renuncia, Hernández afirmó que "alguien tenía que perder. Yo nunca, en ninguna encuesta ganaba. Lo que hice fue milagroso, gracias al apoyo de los colombianos, mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. A juicio de muchos periodistas y de muchos colombianos dicen que me faltó, seguramente, mi fuerza y mi capacidad llegaron al máximo, me entregué a Colombia".

"No me robé un peso"

Hernández también se refirió a la investigación que cursa en su contra sobre un posible hecho de corrupción con la empresa Vitalogic. "Toca esperar que dicen los jueces, lo único que puedo decir es que yo no me robé un peso".

Y mencionó "el presidente Petro también estuvo implicado y sin embargo, salió todo el proceso a favor. Estar en el servicio publico es aceptar todo lo que pueda pasar. Mi conciencia está limpia", dijo finalmente.