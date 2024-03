El senador Iván Cepeda, integrante de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, le respondió al también senador Jota Pe Hernández que durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, denunció que se habría reducido la edad para el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales.

Según Hernández, en los compromisos que se han suscrito con la guerrilla quedó estipulado que no se podrá reclutar menores de 15 años, mientras que la ley colombiana establece que la prohibición debe ser para menores de 18 años.

Ante esto, el senador Cepeda asegura que no es cierto que se haya entregado una especie de licencia para que el ELN cometa este delito contra jóvenes de 15, 16 o 17 años.

“Es una calumnia decir que el Gobierno y su delegación haya pactado algo así como una licencia para reclutamiento de menores de edad que tienen más de 15 años, eso solo se le puede ocurrir a una persona con una mentalidad retorcida y que intenta hacerle daño al proceso”, indicó.

Dijo que se trata de un aspecto legal en el marco del cumplimiento de las normas internacionales, pero no quiere decir que ese grupo ilegal pueda reclutar a menores de 18 años.

“Lo que ha ocurrido en realidad es que hay un compromiso con relación a un aspecto del Derecho Internacional Humanitario, pero eso no significa que el ELN no esté obligado a cumplir con normas que establecen que no puede reclutar personas que sean menores de 18 años y eso está claro”, manifestó.

El senador Iván Cepeda asegura que los acuerdos que se han suscrito hasta el momento han contribuido a la búsqueda de la paz en Colombia.

“Los avances en materia de cese al fuego permiten salvar vidas, proteger personas como es el caso de menores de edad e intentar hacerle daño al cese al fuego es cohonestar con que se sigan presentando esos hechos de violencia y violación de los derechos de las personas”, sostuvo.

Durante el debate de moción de censura, la oposición denunció que el Gobierno le ha amarrado las manos a la Fuerza Pública y por eso no han podido combatir la criminalidad y el accionar terrorista en las regiones.