Es una cobarde incitación a la violencia: Uribe a Petro por proponer compra de sus tierras

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la propuesta que lanzó el senador Gustavo Petro para que el Estado compre sus tierras y las mismas sean utilizadas para producir alimentos.

Según Uribe, Petro jamás se lo dijo estando en el Senado, por lo que su pronunciamiento es una “cobarde incitación a la violencia” contra él y contra su familia.

En contexto: Tildan de ‘expropiador’ a Petro por proponer la compra de tierras de Uribe

“Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el País. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150 mil dólares”, sostuvo en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

El exmandatarioa firmó que la finca El Ubérrimo es productiva en cuanto a ganadería y además genera varios empleos.

Uribe indicó que su hacienda tiene “suelos fértiles, con largas sequías e inundaciones. No tiene riego y los acuíferos son salobres lo que impide utilizarlos para riego. Ganadería intensificada en rotaciones, fertilización de pastos, producción de heno y ensilage”.

Adicionalmente, dijo que El Ubérrimo es una finca “productora de embriones de ganados de doble propósito, además de las prácticas de sincronización e inseminación del hato hembra”.

El líder del Centro Democrático afirmó que los ordeños en sus tierras son tecnificados y el engorde del ganado se intensifica con suplementación en las praderas.

Le puede interesar: Miembros del Partido Alianza Verde piden candidato único para las presidenciales

“Tiene cría de especies menores con mejoramiento genético (Carneros). Hay una cría de caballos que contribuye a la generación de empleo. Un balance social permanente”, manifestó Uribe.

Integrantes del Centro Democrático tildaron de ‘expropiador’ a Gustavo Petro y afirmaron que su propuesta de comprarle las tierras a Álvaro Uribe en caso de llegar a la Presidencia, es una amenaza directa contra su principal opositor político.