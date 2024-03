“Es una equivocación”: David Luna tras apoyo de Vargas Lleras a propuesta de constituyente

La posición expresada en las últimas horas por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien anunció su apoyo a la idea de convocar una constituyente como lo propone el presidente Gustavo Petro, generó revuelo dentro de su bancada en el Congreso.

Si bien el partido Cambio Radical es una colectividad opositora, varios de sus integrantes anunciaron su respaldo a las palabras expresadas por Vargas, en el sentido de que una constituyente podría servir para derrotar a Petro e introducir un artículo constitucional que permita la revocatoria del presidente de la República.

No ocurre lo mismo con el senador David Luna, quien dijo que no se le puede seguir el juego al mandatario en esta idea.

“Yo respeto profundamente las palabras del doctor Vargas Lleras, simplemente no las comparto. Yo creo que la Constitución del 91 no puede ser un trompo de quitar y poner para que el presidente Petro promueva la reelección, o para que otros promuevan el acortamiento del periodo presidencial. No hay que picarle el anzuelo al presidente Petro, lo llevo diciendo desde hace tres meses, creo que es una equivocación”, indicó.

No obstante, otros legisladores de la bancada de Cambio Radical respaldan los planteamientos hechos por el exvicepresidente, diciendo que una de las herramientas que existen para reformar el Estado, es la constituyente.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que “la votación en convocatoria al pueblo es donde yo creo que va a ser derrotada esta propuesta de constituyente, porque se va a entender como un referendo a favor y en contra del Gobierno y las mayorías van a estar muy alejadas de lo que propone el presidente Gustavo Petro”.

El senador Carlos Abraham Jiménez dijo que la Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad que tendría el pueblo colombiano para acortar el periodo al presidente Petro.

“Lo que encontramos es que Petro ha mandado una propuesta de constituyente para tapar su incompetencia en materia de seguridad y desarrollo económico (…) Si Petro quiere buscar una reforma constitucional para reelegirse, las mayorías ciudadanas también tienen que buscar esa reforma para buscar cesar de su cargo a los malos gobernantes”, dijo.

Sin embargo, la propuesta no cayó bien en otros sectores de oposición como el Centro Democrático, que consideran que el presidente Petro tiene la intención de alargar su periodo y perpetuarse en el poder.