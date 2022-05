Ramírez dijo que si militares o policías cometieron delitos en medio del conflicto armado deben pagar y eso también se le debe contar al mundo. Sin embargo, explicó que el papel de la Comisión de la Verdad es ayudar a cerrar heridas y no reabrirlas o causar dolor.

"Por supuesto que si algún actor o miembro de la fuerza pública ha cometido alguna falta, también se tiene que conocer en ese informe de la Verdad, pero si el mayor Ospina dice que no han tenido la suficiente apertura ni garantías para que la voz de las instituciones uniformadas tenga peso en ese informe, me parece que es grave porque se trata de una institución que tiene una responsabilidad que es ayudar a cerrar heridas en Colombia y no dejarlas abiertas, o por el contrario reabrir heridas que se estaban cerrando", afirmó.

Más sobre este tema: Renunció comisionado de la Verdad y único militar (r): Denunció que el padre De Roux no lo apoyó

La funcionaria concluyó que, "todos sabemos que hay muchas cosas dolorosas vergonzosas y se tienen que conocer sin ningún tipo de interés político o sesgo ideológico o personal (...)".