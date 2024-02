Durante el Congreso Nacional de Municipios, que se lleva a cabo en Cartagena, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, se refirió al reciente nombramiento de Laura Sarabia como nueva directora del Dapre.

Según Barrera, esta nueva designación es un ejemplo para las mujeres jóvenes del país.

“Yo creo que es una gran noticia, las mujeres jóvenes de Colombia tienen allí un ejemplo de cómo con tesón y eficiencia, una joven profesional, que no nació apadrinada, que no tenía privilegios, que es una mujer como cualquier otra y de clase media, apunta de su capacidad y compromiso es capaz de hacer tareas. Laura hace tareas, y lo que los colombianos exigen de cualquier Gobierno es que haga su tarea y ella ha llegado a ayudar a hacerla”, expresó el embajador.

Sobre los señalamientos y escándalos, el excongresista afirmó que “el único pecado de la hoy directora del Dapre, fue ser víctima de un robo o un montaje”.

“A mí me parece que el ejercicio público en Colombia tiene, entre tantas dificultades, el hecho de que a aquel que levanta la cabeza le tiran piedras. Pero en lo que yo como colombiano puedo observar, ¿Cuál es el pecado de Laura Sarabia?, que fue víctima de un robo o quizá de un montaje. No hay nada en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme”, aseveró.

Finalmente, el embajador Barreras también habló sobre su visita al Congreso de la República, este miércoles, durante la discusión de la reforma pensional, afirmó que “simplemente llegó a saludar”.

“Ayer fui a saludar a mi colega y amiga María José Pizarro, porque no la había visto, y porque quiero felicitarla por la tarea que está haciendo. Entré, saludé y me fui. Y un medio de comunicación dijo que yo había ido a aprobar la reforma pensional. No lo hice, probablemente si fuera mi tarea, punto suspensivo”, indicó.