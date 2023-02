Es una ofensa que las Farc quieran declararse hoy como víctimas: Federico Gutiérrez

La declaración de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, presidente del partido Comunes, sobre que le solicitarán a la JEP que los ex-Farc sean considerados como víctimas del conflicto armado, generó rechazo en algunos sectores políticos.

El excandidato Federico Gutiérrez fue uno de los que criticó duramente la declaración de Timochenko, diciendo que se trata de una ofensa al país y a los afectados por la violencia.

“Cómo no nos vamos a preocupar con lo dicho por Timochenko que ya se consideran víctimas, no. Timochenko y todos los criminales de las Farc no son víctimas, son victimarios, otra cosa es que quieran cambiar el relato del país, ellos son victimarios y esto es una ofensa al país y a las víctimas”, señaló.

Gutiérrez cuestionó además la política de ‘paz total’ que está implementando el presidente Gustavo Petro y los beneficios jurídicos que se le quiere entregar a los miembros de las organizaciones criminales.

“Cómo no nos vamos a preocupar con lo que está pasando con la paz total del presidente Petro, que está orientada desde el Pacto de La Picota en la campaña donde negociaron con narcos para obtener votos a cambio de favores como ya lo hemos visto”, sostuvo.

Destacó la decisión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de negar la suspensión de las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo.

“Yo quiero resaltar la valentía y el coraje que ha tenido el fiscal general de la Nación al no permitir que narcotraficantes gocen de beneficios jurídicos, al entender que lo que tiene que haber es una ley de sometimiento y eso le abre una puerta de esperanza al país”, dijo.

“Me parece bien que el señor fiscal Francisco Barbosa se haya parado en la raya y haya dicho de manera muy clara que esos narcotraficantes y esas estructuras criminales no pueden obtener esos beneficios y eso le da un respiro al país y el país debe rodear al Fiscal en eso; que se busque la paz, pero no negociando narcotraficantes”, añadió.

Federico Gutiérrez dijo que hará todo lo posible para evitar que el petrismo siga ganando terreno en las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de 2023.