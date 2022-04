Es una pérdida que no se haya logrado avanzar en el Código Electoral: Alejandra Barrios 

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el nuevo Código Electoral representa una pérdida para el país, debido a los avances que traía como el de la cuota de género para los partidos políticos.



“Es mucho más difícil hacer un mejor control y seguimiento. Obviamente además de medidas inclusivas como el 50% de las mujeres en la conformación de las listas; un calendario electoral muchísimo más amplio; una regulación sobre la identificación biométrica porque ahí hay datos sensibles de los ciudadanos; pero pues lamentablemente tomaron la decisión de sacar el Código Electoral a los trancazos”, señaló.



Asimismo, indicó que la decisión de la Corte Constitucional era predecible y agregó que "el Congreso sabía de por lo menos tres conceptos con los que se podía declarar inconstitucional el trámite”.

Le puede interesar: CNE deja en firme la candidatura presidencial de John Milton Rodríguez



“En primer lugar las leyes estatutarias no se deben tramitar en secciones extras. Segundo, faltó más presencialidad porque la mayoría de los congresistas sesionaron virtualmente y se requería una mayor presencialidad. Finalmente, no contaba con el estudio del impacto social”.



Alejandra Barrios aseguró que otro de los beneficios que el país pierde tras no aprobarse el Código Electoral es el uso de las tecnologías, “donde el organismo podía hacer uso de ella sin tanto trámite o permiso”.

Lea también: Los libros están pasando de moda: afirmación de candidato presidencial desata polémica en la FilBo



“Tampoco se aplicarán cambios en torno a la inscripción de cédulas y de candidatos, la ampliación del horario de la jornada electoral, la designación de jurados, las inhabilidades para el ejercicio de cargos de elección popular, la derivada de decisiones administrativas paridad de género y ahora será el nuevo Congreso que tome el Código Electoral”, puntualizó.