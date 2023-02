"Esas reformas lo destruirán todo": oposición responde al discurso de Petro luego de las marchas

Este miércoles se llevaron a cabo varias marchas en diferentes regiones del país para protestar por la reforma a la salud y las políticas públicas que ha implementado el presidente Gustavo Petro en estos meses de Gobierno.

Al término de las movilizaciones, el Centro Democrático, que es el partido de oposición, respondió al discurso que el mandatario dio desde el balcón de la Casa Nariño, luego de la movilización de sus simpatizantes, en el advirtió que si el Congreso no aprueba las propuestas legislativas que se están impulsando, podría desatarse una nueva época de violencia en el país.

Le puede interesar: ¿Ley estatutaria o ley ordinaria? Congreso pide concepto del Consejo de Estado sobre reforma a la salud

El senador Ciro Ramírez aseguró que las palabras de Petro generan incertidumbre y no dan un mensaje tranquilizador a los ciudadanos.

“Hoy estamos colombianos de todas las orillas políticas, de todas las ideologías en esta iniciativa ciudadana, porque estamos preocupados por la incertidumbre que genera este Gobierno. Un discurso que carece de hablar de generación de empresas, de empleo, generación de riqueza, nos crea nuevamente enemigos para hablar de una lucha de clases”, indicó.

El senador Miguel Uribe afirmó que las reformas que plantea el presidente de la República destruirán el país. “Estamos hoy 15 de febrero manifestándonos en contra de una serie de reformas que plantean destruirlo todo, juegan con la vida los colombianos, pretenden darle la plata de la salud a los aliados políticos de Gustavo Petro para que se la roben, nos pretenden condenar a la informalidad y al desempleo”, manifestó.

El representante Andrés Forero afirmó que el presidente Petro no tiene el respaldo del 100% de los colombianos y cuestionó que la reforma a la salud vaya a darle una estocada final a las EPS.

“Es importante que el presidente recuerde que ganó en segunda vuelta y por un margen muy estrecho y no tiene un mandato para refundar nuestro país, por eso nos preocupa mucho lo que está planteando en términos de salud; él había dicho la semana pasada que no iba a acabar con las EPS, que no iba a haber un régimen de transición, y sin embargo cuando leemos el articulado de la reforma es evidente que busca el marchitamiento progresivo de las EPS para darle muchas de sus funciones a los alcaldes y gobernadores”, sostuvo.

Consulte aquí: Presidente Petro se pronunció por las marchas en contra de sus reformas

El representante José Jaime Uscátegui dijo que la respuesta en las calles de la ciudadanía que está en contra del actual Gobierno, fue satisfactoria.

“Acompañamos esta movilización ciudadana que ha sido multitudinaria, aquí está la Colombia creyente la que creen su Fuerza Pública, en la libertad de empresa y la moral cristiana y en las buenas costumbre. Sigamos movilizándonos para ganar la pelea en el Congreso, en las altas cortes, en las calles y en las urnas”, manifestó.

Los congresistas y dirigentes del Centro Democrático advirtieron que la mayoría de los colombianos rechaza el cambio que propone el presidente Gustavo Petro y que ha representado altos costos en los productos de la canasta familias y en el precio de la gasolina.