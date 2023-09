Escala tensión entre Petro y Duque: "Creíste que si morían los niños moría el comunismo"

La nueva respuesta de Duque llegó muy temprano por medio de la misma red social, recordándole al actual presidente los crímenes cometidos por el M-19, grupo guerrillero en donde militó Gustavo Petro en su juventud.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, señaló.