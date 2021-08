Escoltas de la vicepresidenta no son los porteros en el Congreso: Juan Carlos Lozada

El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, denunció este miércoles que cuando se dirigía hacia el Salón Boyacá del Capitolio Nacional para asistir a un debate sobre la regulación del cannabis en Colombia y del cual es coautor, fue increpado por uno de los escoltas de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

De acuerdo con el congresista, el escolta le preguntó quién era y hacia dónde se dirigía?, mientras añadió que "uno de ellos y como si fuera el portero del Congreso de la República, se atreve a detenerme en la entrada a preguntarme quién soy yo y qué necesito”.

Lea además: ¿Moción de censura contra MinTIC podría embolatarse?

Agregó que "no le dije nada al señor de la puerta porque yo no tengo por qué responderle al escolta de la señora vicepresidenta de la República. No sé en qué mundo cree que tiene el derecho de hacer las veces del portero del Congreso y obstaculizar la entrada de un congresista”.

Lozada advirtió que “nosotros no somos subordinados del ejecutivo ni de las cortes. Nosotros no somos pares constitucionales tanto del presidente de la República como de las altas cortes”.

Le puede interesar: Congresistas piden investigar a Emilio Archila por no asistir a debate de control político

Puntualizó que “no hay derecho a que el escolta de la vicepresidente haga las veces del portero del Congreso”.

Finalmente, el representante a la Cámara sostuvo que el Congreso tiene dignidad y que el ejecutivo tiene que entender que “no tiene por qué responderle al presidente o vicepresidente de la República”, con relación a proyectos de ley, reformas constitucionales o debates de control político.

Mire también: Gobierno y ponentes estudian propuestas antes de debate sobre reforma tributaria

Cabe mencionar que luego de que se presentaran estos hechos, la Comisión Primera de la Cámara anunció que enviará una carta a la Dirección de la Policía Nacional y al despacho de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.