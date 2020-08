"Espero que Uribe pueda resolver su difícil situación": Juan Manuel Santos

Santos no es el único que se manifiesta en un sentido similar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también en Twitter, escribió: "(...) a pesar de las diferencias, reconozco el dolor que causa su detención en él [Uribe], en su esposa e hijos Tomás y Jerónimo. Mi abrazo sincero y solidario en estos momentos".

Por su parte, el senador Gustavo Petro hizo un llamado al respeto de las decisiones judiciales, aunque aclaró que la orden de detención contra Uribe no le alegraba: "Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No sería un demócrata si me sucediera lo contrario".

Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009, durante el gobierno de Uribe Vélez. Se lanzó a la Presidencia, con el apoyo del uribismo, y le ganó las elecciones de 2010 a Antanas Mockus en segunda vuelta.

Ya en el Gobierno empezó a distanciarse de Uribe Vélez por el proceso de paz. Las diferencias se mantienen, sobre todo después de que el No ganó en el plebiscito de 2016 por los acuerdos con las Farc. Finalmente, en 2018, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ganó las elecciones.

