Esposa de Mauricio Lizcano era depositaria de la SAE cuando él se posesionó como director de DAPRE

Tras ser consultado sobre el particular el director del DAPRE Mauricio Lizcano aseguró que “no existe la inhabilidad, ella pudo haber seguido si quisiera pero renunció desde el 8 agosto”.

Y agregó que “eso no es requisito (relacionar a su esposa como cónyuge) porque no genera inhabilidad y porque no es impedimento y además ¿por qué iba renunciar? (su esposa Catalina Meza Ramírez)”.