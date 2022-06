Esposa y familia de Horacio Serpa denuncian amenazas por apoyar a Rodolfo Hernández

El senador Horacio José Serpa, hijo del fallecido líder político Horacio Serpa, denunció que su madre, doña Rosita de Serpa y su familia, recibieron amenazas por haber manifestado su apoyo a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial.

Serpa publicó un mensaje que recibió doña Rosita en las últimas horas, a través del cual se le advierte que debe “atenerse a las consecuencias”, por respaldar al ingeniero Hernández.

Se trata de un mensaje de texto que recibió de un número de celular desconocido, en donde se manifiesta que el apoyo a este candidato “va en contra de nuestras ideologías y de las del pueblo”.

“Buenas señora Rosita de Serpa, el presente comunicado es para expresarle nuestro inconformismo por el apoyo de usted y su familia en las actuales elecciones de Presidencia y el cual va en contra de nuestras ideologías y las del pueblo. Por eso, a partir del momento, aténgase a las consecuencias”, dicen.

A raíz de esto, el senador Serpa reveló que ya puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se tomen cartas en el asunto.

“Hoy el turno de violencia electoral es para mi mamá y para mi familia. Una advertencia intimidante nos llega por apoyar a @ingrodolfohdez. Mi familia ha sido objeto de amenazas y calumnias por muchos años y no han logrado detenernos, en esta oportunidad, tampoco lo harán”, indicó.

No obstante, Horacio José Serpa dejó claro que este tipo de intimidaciones no harán que dejen de respaldar la aspiración del ingeniero Rodolfo Hernández. “No nos van a callar, no nos van a intimidar, seguiremos apoyando y aportando en búsqueda de un mejor país”, sostuvo.

La familia Serpa ha recibido varios mensajes de solidaridad, tras denunciar estas amenazas en su contra.