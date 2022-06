Por su parte, Bolívar, quien en el pasado criticó fuertemente a Barreras, previo a que este se uniera al Pacto Histórico, dijo acatar la decisión aunque no la comparta. Asimismo, aseguró que Pizarro estaba mintiendo.

"Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto", escribió Bolívar.

