El precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, de la 'Coalición de la Experiencia' o 'Equipo Colombia', afirmó que esa colectividad está trabajando en una reorganización interna, de cara a las elecciones de 2022.

En diálogo con RCN Radio, el exalcalde de Bogotá señaló que respeta a Óscar Iván Zuluaga, pero que por el momento no están pensando en alianzas adicionales.

“Yo tengo respeto por Óscar Iván Zuluaga, me parece un líder importante que es capaz y a nivel humano me cae bien. Respeto al presidente Uribe, pero nosotros acabamos de conformar la coalición y simplemente estamos consolidándola. No hemos pensado en otro tipo de alianzas adicionales”, indicó.

En ese sentido, Peñalosa agregó que aunque esa colectividad está pensando en varias opciones, actualmente están enfocados en otros temas.

“En este momento estamos organizando qué es lo que vamos hacer nosotros y habrá seguramente diferentes posiciones de los integrantes de esta coalición, porque es bueno señalar que las personas o grupos que participen en una consulta tienen que informar al Registraduría antes del 17 de diciembre para llevar a cabo esta consulta en el mes de marzo”, manifestó.

Agregó que la 'Coalición de la Experiencia' se encuentra adelantando un proceso interno de conformación del equipo, teniendo en cuenta que el uribismo "despierta muchas pasiones".

“En caso de hacer una consulta o un equipo, mi posición personal es que cualquier otro tipo de propuesta de país o análisis pasa a un tercer plano, por lo que prefiero consolidar este equipo como una fuerza respetuosa de otros, pero independiente”, dijo.