Estamos en una etapa de dificultad: Verano de la Rosa por crisis en Partido Liberal

Y aunque no quiso referirse a alguna corriente política para una eventual alianza, consideró que "si no hay respeto por las directivas no hay fortalecimiento interno en su proceso de escogencia de las decisiones, pues obviamente nos desmoronamos como partido y eso no puede suceder".

Finalmente, ante un eventual escenario en el que tenga que enfrentarse contra Gustavo Petro o contra el candidato que surja de la Coalición de la Esperanza, Verano de la Rosa prefirió no responder tras indicar que "podría yo estar diciendo algo que no es lo que está pensando el director del partido, entonces me tendría que rectificar después. Yo creo que es trabajar el tema dentro del Partido".