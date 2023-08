“Tristemente, en Ecuador no se estaba brindando la seguridad de los candidatos como está sucediendo en Colombia, lo mismo estamos diciendo nosotros, en la Nueva Fuerza Democrática estamos recibiendo información de candidatos que están reportando amenazas, le hemos dicho al Gobierno a través del ministro del interior y no se toman as medidas”, dijo.

También se refirió al plan criminal denunciado por el fiscal general para asesinarlo, calificando como “gravísimo porque uno no pude guardar durante dos meses información cuando están pensando en atentar contra la vida de un funcionario como el fiscal”.

Le puede interesar: Caso Nicolás Petro: Colombia Humana acude a la CIDH para denunciar irregularidades en su captura

Así mismo, cuestionó que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, le haya dado más crédito al comunicado del Ejército de Liberación Nacional, negando la existencia de un plan criminal, que a las palabras del fiscal a quien “se le debe garantizar la seguridad”.

Las declaraciones del exmandatario se dieron en el lanzamiento de las listas de su partido al Concejo de Bogotá y a las Juntas Administradoras Locales conformadas por más de 140 personas que “no hacen parte de ningún partido del Gobierno como el Conservador, el Liberal y el de 'la U' que no están siendo coherentes”.