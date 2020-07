Sigue creciendo la polémica por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto expedido por el Gobierno que autorizaba las sesiones virtuales del Congreso y de otras corporaciones públicas.

Pese a lo que se conoce de esta sentencia, algunos mostraron su preocupación por la suerte que puedan correr las leyes que sacó el Congreso en este semestre a través de plataformas digitales.

Aunque algunas fuentes oficiales del alto tribunal han explicado que la sentencia no afecta en nada las normas que fueron aprobadas, porque se presume la legalidad de las actuaciones, esta tesis no convence a algunos sectores.

Le puede interesar: Revuelo en el Congreso por fallo que tumbó decreto de sesiones virtuales

El senador Rodrigo Lara afirma que, por medio de posteriores demandas, podrían caerse varias leyes.

“El fallo no podía en abstracto declarar inexequible centenares de decisiones que tomó el Congreso en la virtualidad, pero esto es un piso importante para muchas demandas que presentar ciudadanos y personas contra las decisiones que fueron aprobadas en este tiempo”, indicó.

Lo mismo consideran abogados como Iván Cancino, quien indicó que si las sesiones fueron inconstitucionales, lo mismo ocurre con lo actuado en las mismas.

“Una cosa no puede ser inconstitucional solo a futuro. Si las sesiones virtuales son contrarias a la Constitución pues lo fueron siempre. Adiós a la cadena perpetua por vicios de forma. Nos dieron un argumento más”, sostuvo.

Sin embargo, el senador Miguel Ángel Pinto afirmó que el fallo de la Corte no es retroactivo y por eso las iniciativas que pasaron a sanción presidencial y a promulgación, están a salvo.

“Queda perfectamente validada la actuación del Congreso durante este semestre en las sesiones virtuales, el presidente del Senado había expedido su propia reglamentación para poder trabajar de manera virtual. Esta declaratoria del artículo 12 del decreto no rige de manera retroactiva, es decir que todas las leyes, actos legislativos aprobados y los debates que se le dieron a algunos que están en tránsito, son válidos y pueden ser sancionados y promulgados”, sostuvo.

Lea además: Fallo de la Corte Constitucional genera una contradicción inexplicable: abogados

Lo mismo considera el senador Luis Fernando Velasco, quien indicó que “no se ponen en riesgo y las actuaciones del Congreso durante estos meses porque el propio fallo señala que sus efectos hacia delante y porque la Corte no le dice al Congreso que no puede sesionar virtualmente, sino que el Ejecutivo debe respetar la autonomía del Congreso”.

La mesa directiva del Congreso de la República está a la espera de que la Corte Constitucional de a conocer el fallo completo sobre el decreto de sesiones virtuales.