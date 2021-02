El proyecto de decreto para crear el Estatuto Temporal de Protección al Migrante ya fue publicado en la página web de la Cancillería de Colombia para comentarios, inquietudes o sugerencias, según reveló el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Allí permanecerá durante quince días para que pueda ser leído, comentado y para que se le hagan sugerencias y observaciones, por parte de cualquier ciudadano.

"Todas las personas pueden leerlo y enviarnos sus propuestas de mejoras; este es un ejercicio de transparencia. Luego nosotros como equipo de Gobierno revisaremos cada uno de los comentarios y le daremos respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía", explicó el director de Migración Colombia.

Añadió que, "una vez surtido este proceso, el proyecto pasará a firma de decreto por parte de la canciller Claudia Blum y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para posteriormente será sancionado por el presidente Iván Duque".

Una vez el decreto se firme por parte del presidente Duque, el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, entra en un periodo de implementación de 90 días, "en los que estaremos trabajando conjuntamente en la preparación de los mecanismos que nos van a permitir recolectar y entregar la información de manera eficaz”, señaló Espinosa.

El director de Migración indicó que "durante estos noventa días también vamos a trabajar en su preparación para acceder al Estatuto, a través de pedagogía, de acompañamiento en las diferentes regiones para que ustedes puedan tener claro lo que deben hacer para acogerse a esta medida que busca regularizar a por lo menos dos millones de migrantes venezolanos".

Según señaló Espinosa, durante la primera fase, los migrantes venezolanos podrán a través de dispositivos móviles cargar sus datos personales, foto y documento con el que cuentan actualmente, entre otros datos que permitirán realizar la caracterización socioeconómica.

"Durante esta etapa ustedes no van a tener que acercarse a las instalaciones de Migración Colombia, este proceso lo van a poder realizar desde un celular, una tableta o un centro de copiado, posteriormente y con cita previa deberán dirigirse a unos puntos habilitados para realizar el registro biométrico”.

Sin embargo, advirtió que el registro no da acceso inmediato al Estatuto, "pues aquellas personas que tengan problemas con la justicia o procesos sancionatorios vigentes con Migración o que no le jugaron limpio al Estatuto, no serán cobijados con este beneficio. Para este proceso no hay atajos, no se dejen engañar, no tiene ningún costo, ni requiere de intermediarios. Si le ofrecen algo diferente, por favor, denuncie".