“Este anuncio nos llena de esperanza”, senador Iván Cepeda sobre reinicio de diálogos con el ELN

“Hay toda la voluntad para que avancen prontamente y como se ve, en menos de un mes hemos estado en la instancia de volver a una mesa de negociaciones. Así que esto debe llenar de esperanza, pero también de la convicción de que vamos a poner toda nuestra energía para sacar adelante cuanto antes estos diálogos”, agregó Cepeda.

Aunque no entregó mayores detalles de los puntos que ya han sido debatidos, sí confirmó que ya hay una agenda pactada entre las partes.

“Aquí hay una agenda que ya está avanzada, por lo menos en una fase importante, hay una voluntad de ambas partes y hay condiciones en Colombia para avanzar en estos diálogos y estamos decididos a hacerlos”, explicó el Senador.

Todavía se está a la expectativa de saber cuál será el lugar de estas negociaciones y de la posibilidad de adherir nuevos países garantes en el proceso.

“Este proceso se rige por el principio de bilateralidad, no hay un anuncio unilateral por parte del Gobierno ni de la guerrilla del ELN. Así que hasta que no se pacte, no habrá un anuncio”, dijo Cepeda.