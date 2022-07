Este ministerio también va ser de la paz: Patricia Ariza, nueva ministra de Cultura

Agregó que, “será un ministerio del diálogo con la cultura, un ministerio también que trabajemos para una cultura de paz, de convivencia. Estaremos contra la no estigmatización, la homofobia, el racismo y todas las formas de violencia contra las mujeres”.

‘Un ministerio de la paz’

Patricia Ariza estudió Historia del Arte en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional y es doctora Honoris Causa del Instituto Superior de Arte en Cuba. Sus obras se han caracterizado por evidenciar la realidad del país y justamente por eso ha ganado el premio nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

“Por supuesto que todos los ministerios estaremos trabajando en pro de los derechos humanos. Este gobierno es el del cambio, este es el gobierno de la paz, entonces este si es un asunto trascendental en todo el gobierno del presidente Petro”, mencionó.

Lea también: Gobierno de Gustavo Petro no quiere expropiar tierras de nadie: nueva minAgricultura, Cecilia López

Agregó que, “es importante desarrollar campañas por la paz y también desde el arte, porque una paz que no se canta; que no se poetiza; que no se representa se retrasa, porque necesitamos volver a colocar la paz en el corazón de la gente”.