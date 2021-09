“Este no es un tema de modas": Federico Gutiérrez sobre el cannabis en adultos

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es uno de los precandidatos que aspira llegar a la Presidencia de la República en el 2022.

Tras inscribir su movimiento denominado 'Creemos Colombia', inició un recorrido por el país para recolectar las firmas necesarias que le permitan avalar su movimiento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En entrevista con RCN Radio, el precandidato habló de su posición frente a la regularización de la eutanasia y el cannabis de uso adulto en Colombia, la paz, en especial la JEP y la Comisión de la Verdad, temas coyunturales para el país.

En primer lugar, sobre la regularización del cannabis dijo que hay que pensar en el riesgo para la salud de los colombianos.

“Este no es un tema de modas, yo he visto cómo tantas familias se acaban por la droga. He visto como en los colegios tanto públicos como privados, nuestros niños y jóvenes terminan en unas adicciones muy profundas donde la marihuana los lleva a otros tipos de drogas y a unos desequilibrios psicológicos y emociones. Esto no es un juego y no es un tema de modas”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “es una entidad con independencia y tiene que tener todas las garantías. Pero que también le dé garantías a todos los colombianos de que quienes cometieron los peores delitos en contra de Colombia en los últimos años, paguen por lo que hicieron que haya verdad justicia y reparación. La JEP lo que debe hacer es tomar decisiones que generen confianza y credibilidad.

Agregó que “yo por eso no estoy proponiendo destruir ni acabar lo que ya hay. Yo estoy proponiendo es mirar cómo mejoramos con lo que tenemos y cómo logramos que genere confianza y el país se sienta representado en las instituciones.

De igual forma, sobre la Comisión de la Verdad que termina su vigencia este 28 de noviembre, sostuvo que tiene que ser una comisión que le genere tranquilidad a los colombianos. Que realmente exista la verdad imparcial.

"Estas instituciones tienen la obligación de generar confianza y creo que es fundamental. De mi parte siempre va a haber respeto e independencia frente a cualquier instrumentos de estos", señaló.

“Quiero un país pensado y construido desde las regiones, donde la diversidad se vea representada, el saber local sea incluido y tengamos por cada zona de Colombia un plan estratégico integral con las principales obras de infraestructura y programas sociales que permitan impulsar el desarrollo”, apuntó.