Este no será un Congreso inane en la actual coyuntura: Senador Juan Diego Gómez

En su primer discurso como nuevo presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez habló de la necesidad de legislar en pro de los jóvenes, de la reactivación económica del país y en contra de las drogas y el crecimiento del narcotráfico.

Dijo que este no será un Congreso “inane” a la situación actual que vive el país, e hizo un llamado a todos los sectores políticos para superar sin violencia la polarización que tiene a Colombia en esta enorme crisis.

“No estamos en el mejor de los momentos y reconocerlo es el primer paso para retomar el valor civil y el sentido político para trazar la ruta que nos lleve hacia la reconciliación y con ella, la superación de nuestros problemas en el marco de la democracia. La violencia no es una opción, las vías de hecho no son el camino y el linchamiento político no agrega valor”, indicó.

“Es necesario, señalar que este Congreso no será un órgano inane en la actual coyuntura, coyuntura que como lo he advertido, requiere un alto grado de escucha, no solo de las voces que acompañan al Gobierno, sino también aquellas voces críticas”, manifestó.

Dijo que se deben construir consensos entre todos los servidores públicos para romper la desigualdad que hoy existe en el país. Según Gómez, uno de los principales retos será trabajar por la ciudadanía que está protestando en las calles.

“La agenda de los jóvenes que se han expresado en muchas ciudades del país y que debe ser abordada de manera rápida por este Congreso. 'Matrícula cero’ es un gran programa del Gobierno y a la vez una conquista de los estudiantes, pero con solo su anuncio o la cobertura por un semestre no es suficiente, debemos ampliarlo por lo menos para los próximos cinco años, buscar su financiación para que sea sostenible y a la vez responsable fiscalmente”, manifestó.

Dijo que otra de sus prioridades será impulsar una legislación encaminada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, pero desde nuevas miradas.

“Cuando vemos que en otras latitudes, de manera rápida y progresiva está cambiando el filtro con el que se mira el asunto de las drogas, vale la pena dar la discusión, vale la pena priorizar en la agenda cuáles batallas debemos seguir librando como sociedad y cuáles abandonar para encontrar una verdadera oportunidad en lo que para otros ya no es un problema”, sostuvo.

También se refirió al Acuerdo de Paz, e insistió que muchos de los puntos establecidos en dicho pacto deberían ser revisados.

“El fortalecimiento de la JEP y las modificaciones que reclaman en su interior algunos sectores políticos, también serán un punto obligado en la agenda la discusión de las 16 curules y la circunscripción especial para La Paz. Después de 4 años de haber acogido el Acuerdo de Paz con observaciones, el tiempo nos da la razón. Algunos de estos elementos siguen siendo susceptibles de revisión en la actualidad”, dijo.

Gómez destacó la gestión del presidente Iván Duque frente al manejo de la pandemia y puso a disposición el Congreso para adelantar el diálogo social y tramitar las iniciativas que se necesitan para reactivar la economía del país.

“No le fallemos a esta Colombia que necesita de nuestro compromiso a la hora de legislar, no le fallemos a esta Colombia que cada vez menos encuentra capacidad de creer, no le fallemos a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a nuestros maestros, a nuestros emprendedores, a nuestros niños…no nos fallemos a nosotros mismos”, finalizó.

Primera y Segunda Vicepresidencia del Senado

La senadora del Partido de la U, Maritza Martínez, del departamento del Meta, fue elegida como la primera vicepresidenta del Senado de la República. Según la legisladora, es la primera vez que la región Orinoquía tiene asiento en la mesa directiva de la corporación.

“Este es el momento de las regiones e invirtiendo en su desarrollo encontraremos la clave para hacer de Colombia un país prospero, equitativo y competitivo. Es el momento de las mujeres y es el momento en que este país debe ponerse al día en este aspecto. No es posible que las condiciones laborales y sociales sean tan injustas para las colombianas”, sostuvo.

En la Segunda Vicepresidencia del Senado no pudo ser elegido el senador Gustavo Bolívar, de la coalición petrista. Su nombre había sido respaldado por los sectores de oposición, pero no contó con el respaldo de las mayorías.