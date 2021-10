“Este país no resiste estar gobernado por izquierdópatas”: María Fernanda Cabal sobre Petro

La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, es precandidata presidencial por esa colectividad; habló en RCN Radio sobre cómo está viendo el panorama de cara a las elecciones del próximo año en el país.

Cabal afirmó que está trabajando duro para que Colombia no sea gobernada por “izquierdópatas”, tras referirse a la posibilidad de que Gustavo Petro pueda llegar al poder.

“No puedo ni pensar en la posibilidad de que Petro gane la presidencia, porque sería la destrucción de Colombia. Este país no resiste estar gobernado por izquierdópatas, que son personas que destruyen. Petro no ha construido ninguna empresa en su vida, no ha pagado ninguna nómina y no puede ensenarnos a generar riqueza si el mismo no la generado sino es a través de la política”, sostuvo.

Al ser preguntada sobre si Petro es el ‘Chávez colombiano’, la legisladora respondió: “Totalmente, así es, tiene la misma línea ideológica”.

Lanzó críticas al presidente Iván Duque diciendo que el mandatario abandonó algunos de los principios uribistas y cuestionó duramente la composición del gabinete ministerial.

“Creo que tuvo buenas intenciones, pero le faltó rodearse de los mejores y le faltó experiencia y eso no es un pecado, es un error. Lo que más le ha dolido a las bases es que abandonó las banderas que no tienen identidad de causa, como la bandera de la seguridad. Sentimos que terminó contemporizando con programas que no eran nuestros y terminó dándole mucho más peso a opositores, que a su mismo partido”, dijo.

“Vean la composición del gabinete, pesa más ‘la U’, pesa más Cambio Radical, pesan los liberales, cuando eso no debería ser así porque uno gobierna con el partido de gobierno y eso hace mucho daño”, manifestó.

Siente que su precandidatura presidencial tuvo bastante acogida, pero no se atrevió a señalar si tiene la fuerza suficiente para ganarle a los demás precandidatos del Centro Democrático.

“El uribismo es más allá que el Centro Democrático (…) Yo vi una acogida excepcional porque la mayoría de la gente buena de este país, trabajadora, deseosa de salir adelante, estaba totalmente aterrorizada con la capacidad de destrucción del vandalismo y del terrorimos de las milicias urbanas”, manifestó.

Consideró que la carta que firmó la mayoría de los congresistas del bancada apoyando a Óscar Iván Zuluaga les hizo mucho y generó molestia en las bases del uribismo.

“Son mecanismos de presión para direccionar una candidatura, cayó muy mal y lo que he dicho es que si había un acuerdo previo, por qué tenían que pasar por encima del acuerdo de los precandidatos, no es un juego que se esté librando limpiamente y el resultado fue que se ganaron de enemigos a una gran mayoría de la militancia que siente que la bancada no puede, ni debe pasar por encima de la voluntad popular”, sostuvo.

Finalmente, María Fernanda Cabal afirmó que si no logra quedarse con la aspiración presidencial única del uribismo, volverá a presentar su nombre como candidata al Senado de la República.