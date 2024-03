En los últimos días se ha conocido los nuevos nombramientos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como cambios en los cargos de diferentes funcionarios.

Uno tiene que ver con Laura Sarabia, quien salió del Departamento de Prosperidad Social para dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el de Carlos Ramón González quien fue nombrado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

A Laura Sarabia la reemplazará Gustavo Bolívar;, excandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Pacto Histórico, quien tendrá a su cargo un presupuesto de cerca de 11 billones de pesos.

Por otro lado, está el Departamento Nacional de Planeación, el cual estaba bajo el mando de Jorge Iván González, quien renunció al parecer por diferencias con el presidente Gustavo Petro. Ahora, bajo esta dirección está Alexander López Maya, expresidente del Polo Democrático Alternativo.

Por último, Olmedo López, quien se desempeñaba como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, renunció en medio del escándalo de corrupción de las inversiones para llevar agua al departamento de La Guajira.

Ahora, llegará a esta dirección Carlos Carrillo, diseñador industrial de la Universidad Nacional, de quien se ha hablado que su perfil no corresponde para dirigir esta Unidad.

Ante todo esto, Sandra Ortiz, consejera para las Regiones de la Presidencia, manifestó en RCN Radio, que estos nuevos funcionarios sí entienden la visión del presidente Gustavo Petro, mientras que los que han salido no la comprendían y eran “lo mismo de lo mismo”.

“Ellos sí entienden que los recursos tienen que irse para los territorios más apartados. Ellos sí entienden cuál es la transformación que quiere el señor presidente. Entonces yo sé que eso va a dar un resultado muy bueno…Conocen y saben cuál es el rumbo que desea nuestro presidente. Y así es que vamos a cambiar el país. Porque las personas que estaban antes, de pronto no lo entendían. Era lo mismo de lo mismo, por eso de pronto no se daban los resultados, no hacían los cambios que tenían que hacer”, expresó Ortiz.

Además, señaló que las personas que trabajen en el Gobierno Nacional deben ser comprometidas por el proyecto del presidente para dar resultados a la transformación que, según ella, se necesita en los territorios del país.

“Eso es de compromiso, además de todo. Y no lo siento en algunas personas que hoy se fueron y por eso el presidente también lo sintió y se fueron por eso”, puntualizó.