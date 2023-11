"Estoy loco de amor por Colombia": Roy Barreras ante rumor de que llegaría a un Ministerio

El embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, está de visita en el país en donde ha sostenido reuniones con varios ministros, funcionarios y dirigentes políticos para hablar de la agenda bilateral entre las dos naciones.

El nombre de Barreras ha sonado en las últimas horas para posiblemente llegar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa; sin embargo, el propio diplomático descartó esa posibilidad.

Dijo que el presidente Gustavo Petro no le ha ofrecido ningún Ministerio y que por ahora tiene la intención de continuar su tarea como embajador en el Reino Unido.

“A mi no me han ofrecido nada distinto que cumplir mi tarea como embajador en el Reino Unido. Me voy este jueves a continuar esa tarea después de las reuniones bilaterales que hemos sostenido con algunos ministros, trabajaremos con otras carteras para poder avanzar aquí y en Londres en la sinergia entre los dos países”, sostuvo.

No obstante, Roy Barreras no descartaría aceptar un nombramiento en el gabinete en el futuro, pese a que no lo dice de forma tan directa. “Hay que estar loco para cambiar la tranquilidad por el exceso de trabajo, pero yo estoy loco de amor por Colombia. Pero la única tarea que me ha encomendado el presidente es la de garantizar proyectos de descarbonización”, sostuvo.

De otro lado, el embajador lanzó fuerte pullas al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien hace algunos días confirmó que será candidato presidencial en el 2026.

“Hay unos exalcaldes como el de Medellín que se tiran a la piscina antes de construirla y me parece que es demasiado prematuro. Cualquiera que fracase en la gestión que le encomiende un Gobierno, no tiene derecho a tener aspiraciones superiores, lo primero es cumplir con el deber con Colombia”, manifestó.

Se dice que Roy Barreras también podría presentar su nombre como aspirante a la Presidencia de la República, pero el hoy embajador no confirma ni niega esa posibilidad.