"Estoy recibiendo hojas de vida”: Martín Santos revela que está soltero

Santos Rodríguez, además, lanzó una crítica a las personas que se casan muy jóvenes sin haber vivido lo suficiente: "Muchas veces las personas se enfrascan desde muy temprana edad en relaciones que le limitan a uno la forma de ser. Por supuesto, lo respeto, pero yo creo que uno tiene que mirar hacia atrás cuando sea más viejo y decir: 'Mire, no me arrepiento de nada de lo que hice', en vez de irse a la tumba y diciendo: 'hombre, me faltó tirarme en paracaídas; me faltó recorrer el mundo o me faltó aprender más de tecnología'".

Asimismo, aprovechó para contar las cosas que, según él, puede hacer gracias a su soltería: "Una de las cosas que me cambió en pandemia es que fui muy disciplinado, y sigo siendo muy disciplinado, con el ejercicio. Hago ejercicio unas cuatro o cinco veces a la semana. Eso me genera felicidad, me genera bienestar (...) El tema deportivo lo tengo muy presente en mi vida: es prioridad", dijo el hijo mayor del expresidente, que entregó todas estas declaraciones al portal Pulzo.

Martín Santos Rodríguez nació el 15 de septiembre de 1989 y tiene 31 años. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia (Nueva York).