Euclides Torres, el "enigmático" empresario del Atlántico

El empresario Euclides Torres, señalado de ser uno de los presuntos financiadores no reportados de la campaña de Gustavo Petro, es todo un enigma en Barranquilla, muchos aseguran que no lo conocen o que no lo vieron durante la correría política presidencial.

Sin embargo, su nombre comenzó a tomar fuerza cuando estalló el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia, luego de que el exembajador de Colombia en Venezuela, lo mencionara en una de las conversaciones que tuvo con la exjefa del gabinete de Petro Burgos, en los cuales, el barranquillero le reclama a la funcionaria por el trato que ha recibido, pese a que según expresó, él consiguió 15 mil millones de pesos en campaña.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15 mil millones, y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, indicó con molestia, el exembajador, quien fue fórmula al Congreso del hijo de Euclides, Efraín Torres, en 2014 y 2018, pero también de Martha Villalba, exrepresentante del Partido de la U, y esposa de Camilo Torres, exalcalde del municipio Puerto Colombia, hermano de Euclides y del Representante a la Cámara, Dolcey Torres, llamados 'Clan Torres'.

Euclides es considerado un poderoso empresario, quien, al parecer, tiene contratos de energía en la región Caribe, el cual habría extendido a varias zonas del país.

La familia ha formado empresas, las cuales han captado la atención, ya que hace unos años, la Superintendencia de Industria y Comercio, inició investigaciones por presunto oligopolio.

Para muchos ciudadanos, Torres, tío de la diputada del Atlántico, Karina Llanos, quien a su vez es esposa del senador Pedro Flores, resulta ser desconocido para muchos, pero con el escándalo que envuelve al hijo mayor del jefe de Estado, no ha pasado tan desapercibido.