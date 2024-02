Exdirector de la ANT arremetió contra el MinAgricultura por la reforma agraria

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hizo una seria acusación contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de las redes sociales, afirmando que están orquestando una campaña en su contra para llevarlo a prisión.

La controversia se desató tras conocerse algunas decisiones tomadas por Vega antes de ser removido de su puesto en la agencia. Según informes, Vega habría dejado inversiones significativas en curso y habría flexibilizado las condiciones de compra de tierras para alcanzar ciertos objetivos.

Vega denunció a través de su cuenta de X que desde el Ministerio de Agricultura intentan enviarlo a prisión, llegando incluso a equiparar esta acción con prácticas del paramilitarismo.

“Me quieren en la cárcel, intentan matarme políticamente, lo que sigue es el asesinato físico. Esta historia ya la he vivido en Urabá, al mejor estilo del paramilitarismo. Seguiré luchando para que los campesinos sean los verdaderos propietarios de la Tierra", dijo el exdirector Vega en su cuenta de X.

En medio de la controversia el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se pronunció respecto a las acusaciones sobre la compra de la finca ‘La Grosería' en Cesar, que involucra al exdirector Gerardo Vega.

La Agencia Nacional de Tierras ha anunciado que está llevando a cabo una investigación sobre el proceso de compra mencionado y ha suspendido todas las transacciones relacionadas con el predio en cuestión. "Hemos tomado medidas para detener cualquier transacción relacionada con esta propiedad", afirmó la entidad.

Por su parte, Gerardo Vega respondió a las acusaciones señalando que se han interpuesto numerosos obstáculos para la compra de tierras, mencionando el caso específico de la finca ‘La Grosería’.

“Inicialmente, se alegaba que el propietario tenía procesos legales pendientes con una ONG, pero posteriormente se descubrió que no existía ninguna sentencia condenatoria en su contra. Estas dificultades surgen del temor de algunos funcionarios a llevar a cabo estas transacciones”, indicó Vega

El exdirector Vega fue más allá y afirmó que, a pesar de la iniciativa del presidente Gustavo Petro para impulsar la reforma agraria, el Ministerio de Agricultura carece de voluntad política al respecto.

“El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de implementar una reforma agraria que garantice la distribución de tierras a campesinos, negros e indígenas, (...), si los funcionarios que están al frente de eso no cambian, no cambian los procedimientos para hacerlo no se logra la reforma agraria”, indicó Vega.