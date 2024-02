Exfiscales y abogados piden dejar tranquila a la Corte Suprema para que elija a la nueva Fiscal

Exfiscales generales y expertos penalistas coincidieron en hacer un llamado al presidente Gustavo Petro y a organismos internacionales a dejar de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que pueda cumplir con el trámite de elección de la nueva Fiscal General de la Nación

El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, señaló que se debe rechazar todo tipo de presiones contra la Corte Suprema de Justicia con el fin de que pueda cumplir con la labor que le corresponde de elegir a la sucesora, en este caso, de Francisco Barbosa.

Según Mendoza Diago su caso es prueba de que el encargo que tuvo que realizar durante un año y cuatro meses como fiscal general de la nación tras culminar el periodo Mario Iguarán, no trajo consigo una afectación a la labor del organismo acusador.

Le puede interesar: Salida de Astrid Rodríguez del MinDeporte: estas son las primeras consecuencias para Colombia

"No, yo duré un año y cuatro meses. Pues allá no hubo ninguna clase de dificultades para que continuara la labor de la fiscalía. Cada fiscal tenía su asignación laboral y ellos seguían trabajando normalmente, porque es que el Fiscal General de la Nación no es quien lleva los procesos directamente. Allá no hubo ninguna clase de diríamos de afectación a la labor de los fiscales", dijo.

A su turno, Camilo Burbano, exdirector del Sistema Penal Acusatorio manifestó que los recientes pronunciamientos de organismos internacionales como la OEA, la Oficina de la ONU en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constituyen una clara intervención indebida en el papel que cumplen los magistrados de las altas cortes.

“No recuerdo que ninguna elección de un Fiscal General y menos en tan corto tiempo un organismo internacional se haya pronunciado sobre este tema. Y yo las entiendo como una forma de presión indebida a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Burbano.

También le puede interesar: Caso 'marionetas 2': Ciro Ramírez amplió su declaración ante la Corte Suprema de Justicia

“Yo creo que la Corte está en sus términos, está haciendo lo que debe ser. La interinidad ha sido todavía muy corta, además una interinidad apenas normal. Yo creo que la Corte se la debe dejar decidir dentro de los tiempos de lo razonable”, agregó.