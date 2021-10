Le puede interesar: Tribunal español suspende la entrega del general Hugo 'El Pollo' Carvajal a Estados Unidos

Frente a qué entidad puede ser considerada 'más confiable', el exregistrador delegado aseguró que "las dinámicas son distintas... el número de personas que han fallecido y que no han sido sacadas del censo electoral está disparado. Pero ese número no me cabe en la cabeza, ahí sin duda hay una discrepancia en los números".

Finalmente, defendió el trabajo que ha hecho el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, al frente de esa entidad. "Lo que he conocido a lo largo de estos años del trabajo del doctor Oviedo, es que es una persona muy seria y dedicada a las funciones que tiene. Pero también confío mucho en el trabajo que se ha hecho en la Registraduría a lo largo de los años con la renovación de las cédulas, con la depuración del censo electoral, porque ha dado credibilidad al censo".