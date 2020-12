Exigir de nuevo la prueba PCR afectará la reactivación del Turismo: viceministro

El viceministro de turismo, Julián Guerrero, advirtió que de volverse a exigir la prueba PCR para los viajeros que quieran ingresar al país en vuelos internacionales, se podría frenar la reactivación del turismo que es uno de los sectores más golpeados por cuenta de la pandemia del coronavirus.

En diálogo con RCN Radio, el viceministro señaló que "cualquier exigencia supone una carga adicional para los viajeros. Este es un tema del Ministerio de salud y no quiero meterme en su competencia, pero mientras se surten los recursos a los que haya lugar no se exigirá esa prueba y sería muy importante que esta no se exija de nuevo para poder reactivar el turismo".

Cabe mencionar que el gremio hotelero (Cotelco) anunció su respaldo a la decisión del Gobierno, de no acatar el fallo del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá que fue emitido recientemente.

"Estamos de acuerdo con que se examine el fallo y se aclare la pertinencia de volver a aplicar esta medida, así como el cumplimiento de la cuarentena de 14 días, que de aplicarse, será un duro golpe para la reactivación turística del país”, dijo el presidente del gremio, Gustavo Toro.

El líder gremial indicó también que "respaldamos la posición del Gobierno frente al fallo de tutela que obliga la exigencia de las pruebas PCR, a los viajeros que quieran ingresar al país”.

Finalmente, en las últimas horas el Ministerio de Salud le solicitó al juez entre otras cosas, indicar en el fallo la fecha hasta la que se debe extender la exigencia de las pruebas en caso de ser aplicada la medida y aclarar qué criterios epidemiológicos se tuvieron en cuenta para ordenar el restablecimiento de esta medida como requisito de ingreso al país.